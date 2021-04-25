Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ганчаренко щёлкнул Слуцкого по носу: «Краснодар» обыграл «Рубин» в гостях и обострил борьбу за Лигу конференций

25 Апреля 2021, 20:54,

В завершение 27-го тура «Рубин» без своих главных звёзд Хвичи и Макарова принимал «Краснодар».

Протокол игры  
Рубин 0:1 Краснодар
    17' Ионов Алексей (0:1)
Дюпин Юрий Зотов Георгий Уремович Филип   52' Старфельт Карл Самошников Илья Абильдгор Оливер Зуев Александр   60' (Бакаев Солтмурад (   60') Йевтич Дарко Ин-Бём Хван   82' (Мусаев Леон (   82') Шатов Олег   73' (Игнатьев Иван (   73') Деспотович Джордже
Запасные: Янович Никита Медведев Никита Грицаенко Алексей Меркулов Михаил Пухаев Мишель Суриков Степан Бегич Сильвие
Сафонов Матвей Смольников Игорь   6' Мартынович Александр Кайо Силва Де Вильена Тонни Вандерсон   78' (Кабелла Реми (   78') Газинский Юрий   29'   84' (Стоцкий Дмитрий (   84') Олссон Кристоффер Классон Виктор Берг Маркус   84' (Ари Феррейра (   84') Ионов Алексей   90' (Сорокин Егор (   90')
Запасные: Камболов Руслан Сулейманов Магомед-Шапи Марков Евгений Городов Евгений Бабурин Егор Уткин Даниил
25 апреля. Стадион "Казань Арена" (Казань).

Победный матч с «Уралом» оставил у «Рубина» горькое послевкусие по двум причинам: казанцы потеряли Хвичу из-за травмы и Макарова из-за дисквалификации. А на носу у «рубиновых» была встреча с «Краснодаром», ведомым экс-помощником Слуцкого Ганчаренко. В предыдущем матче «быки» временами весьма добротно смотрелись против «Зенита», из чего можно было сделать вывод, что они потихоньку обретают себя под руководством нового тренера. Значимые турнирные задачи перед «горожанами» не довлели, тогда как «Рубин» имел прекрасный шанс закрепиться на четвёртом месте, оторвавшись от трио «Сочи», ЦСКА и «Динамо» на три очка.

«Краснодар» с первых минут взял инициативу против обескровленного в плане нападения противника. Сначала Газинский и Вандерсон прицеливались с немалых дистанций, а потом «чёрно-зелёные» здорово и результативно разыграли эпизод в своём фирменном стиле. Олссон придумал заброс, который пяткой продлил на правый полуфланг Классон, а Ионов поразил ближний угол, забив второй гол за три матча (0:1).

Здорово действовал настырный Вандерсон, исполнявший стеночку с партнёром на ходу. На 25-й минуте бельгиец создал супермомент для второго гола «Краснодара». Он пролез к лицевой на правом полуфланге и пяткой отпасовал на Классона, который немного промахнулся мимо створа с острого угла. До перерыва гости продолжали играть с большим преимуществом, но особо не острили.

А во втором тайме картина изменилась. Видимо, это было следствием установки Ганчаренко на второй тайм. Наверняка он попросил своих подопечных попробовать сыграть вторым номером, и они стали так делать. Ну а Слуцкий, в свою очередь, должен был настроить казанцев на более масштабные и агрессивные действия в атаке. Впрочем, удары с претензией на гол наносились по воротам хозяев. Газинский не попал в створ головой, а Дюпин взял две попытки Классона.

«Рубин» стал пугать соперника возможным голом ближе к 80-й минуте. Деспотович после заброса Йевтича пальнул в ближний угол – Сафонов вытащил на угловой. Потом Деспот скинул Игнатьеву, а тот просто не попал по мячу, чтобы многое сказать своему бывшему клубу. Также Деспотович ударил головой чуть выше левой девятки, а Игнатьев перебил перекладину дальним выстрелом. 

«Краснодар» едва не наступил на старые грабли упущения победы во втором тайме и выиграл первый раз за последние пять матчей. «Быки» обогнали в таблице «Ахмат», выйдя на десятое место. «Рубин» же, прервавший трёхматчевую победную серию, обосновался в четвёрке команд, у которых по 46 очков и которые претендуют на Лигу конференций.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Рубин, Краснодар, РПЛ, Чемпионат России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
1 52
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
2 5
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
1 69
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
6 76
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
1 2
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей