Ганчаренко щёлкнул Слуцкого по носу: «Краснодар» обыграл «Рубин» в гостях и обострил борьбу за Лигу конференций

В завершение 27-го тура «Рубин» без своих главных звёзд Хвичи и Макарова принимал «Краснодар».

Победный матч с «Уралом» оставил у «Рубина» горькое послевкусие по двум причинам: казанцы потеряли Хвичу из-за травмы и Макарова из-за дисквалификации. А на носу у «рубиновых» была встреча с «Краснодаром», ведомым экс-помощником Слуцкого Ганчаренко. В предыдущем матче «быки» временами весьма добротно смотрелись против «Зенита», из чего можно было сделать вывод, что они потихоньку обретают себя под руководством нового тренера. Значимые турнирные задачи перед «горожанами» не довлели, тогда как «Рубин» имел прекрасный шанс закрепиться на четвёртом месте, оторвавшись от трио «Сочи», ЦСКА и «Динамо» на три очка.

«Краснодар» с первых минут взял инициативу против обескровленного в плане нападения противника. Сначала Газинский и Вандерсон прицеливались с немалых дистанций, а потом «чёрно-зелёные» здорово и результативно разыграли эпизод в своём фирменном стиле. Олссон придумал заброс, который пяткой продлил на правый полуфланг Классон, а Ионов поразил ближний угол, забив второй гол за три матча (0:1).

Здорово действовал настырный Вандерсон, исполнявший стеночку с партнёром на ходу. На 25-й минуте бельгиец создал супермомент для второго гола «Краснодара». Он пролез к лицевой на правом полуфланге и пяткой отпасовал на Классона, который немного промахнулся мимо створа с острого угла. До перерыва гости продолжали играть с большим преимуществом, но особо не острили.

А во втором тайме картина изменилась. Видимо, это было следствием установки Ганчаренко на второй тайм. Наверняка он попросил своих подопечных попробовать сыграть вторым номером, и они стали так делать. Ну а Слуцкий, в свою очередь, должен был настроить казанцев на более масштабные и агрессивные действия в атаке. Впрочем, удары с претензией на гол наносились по воротам хозяев. Газинский не попал в створ головой, а Дюпин взял две попытки Классона.

«Рубин» стал пугать соперника возможным голом ближе к 80-й минуте. Деспотович после заброса Йевтича пальнул в ближний угол – Сафонов вытащил на угловой. Потом Деспот скинул Игнатьеву, а тот просто не попал по мячу, чтобы многое сказать своему бывшему клубу. Также Деспотович ударил головой чуть выше левой девятки, а Игнатьев перебил перекладину дальним выстрелом.

«Краснодар» едва не наступил на старые грабли упущения победы во втором тайме и выиграл первый раз за последние пять матчей. «Быки» обогнали в таблице «Ахмат», выйдя на десятое место. «Рубин» же, прервавший трёхматчевую победную серию, обосновался в четвёрке команд, у которых по 46 очков и которые претендуют на Лигу конференций.

Кирилл Иванцов