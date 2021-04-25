Слуцкий: «Слишком сильно, наверное, уважали соперника»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Действительно, первый тайм получился не в зачет «Рубину». Второй был получше. Как вы можете охарактеризовать сегодняшний матч?

- Ну да, сыграли абсолютно два разных тайма. В первом не вступали в отбор, сидели очень глубоко. По существу не было возможности для атаки, слишком сильно, наверное, уважали соперника. Это тоже опыт, потому что мы говорили об абсолютно обратных вещах и о том, что зона отбора должна быть средним блоком, и четко расписывали, как вступать в отбор. Но перестраховывались, и перестраховки привели как раз к пропущенному мячу и тому, что ничего не получалось. Во втором тайме перестроились, стали играть правильно, стали возникать моменты. И в принципе, к сожалению большому, не использовали ряд моментов, которые у нас были. Поэтому два разных тайма. Трудно надеяться на положительных итог, играя с такой командой как «Краснодар», хорошо играя только один тайм.

- Насколько довольны изменениями в составе? Понятно, что сегодня было тяжело и Деспотовичу цепляться, на нем пара защитников постоянно висела, и с краев не было такой остроты, как при Макарове и Хвиче.

- Да, но все равно у Деспотовича было достаточное количество моментов. Я помню три во втором тайме, где он мог забивать, поэтому не могу сказать. Опять же, если мы говорим про второй тайм, он остался на голодном пайке.

- По Хвиче нет ли какой-то точной информации? Появится ли он?

- Что значит «более точной информации»? У него есть повреждение, оно условно от двух до четырех недель занимает. Это будет две или четыре недели, никто не знает. Мышцы у каждого человека проходят по-разному процесс регенерации.

- Наверняка перед матчем вы видели результат матча «Спартак» - ЦСКА. Сейчас у четырех команд по 46 очков. На ваш взгляд, что будет решающим на остатке календаря? Кто больше наберет очков?

- Кто больше наберет очков. Это очевидно, на мой взгляд.