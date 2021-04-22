Рыжиков назвал чего не доставало игрокам «Рубина» во время работы с Бердыевым

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков на клубном канале казанцев в YouTube поделился мыслями о будущей тренерской карьере.

- О тренерстве.

- Очень жду этого момента и очень хочется, как сказать, испытать на своей шкуре тренерское дело. Я мечтал об этом уже, наверное, лет 12 и думал об этом. Сейчас я приехал в «Рубин» к Леониду Викторовичу [Слуцкому] посмотреть на тренировочный процесс, пообщаться с ним, тренерским штабом, ребятами. Конечно, много пиши для размышлений. Конечно, подглядывать будем и во флешке, в тетрадке. Ждем с нетерпением начала работы.

- О конспектировании тренировок:

- Просто просил скидывать тренировки, которые понравились, на флешку. Мне потяжелее было, потому что я вратарь, не участвовал в игровых упражнениях. Сам их смысл, для чего оно нужно, я не знал. В тетрадке я записывал интересные упражнения, у ребят спрашивал, когда жил с Ромой Шароновым, у него спрашивал.

- О тренерском кредо:

- Наверное, симбиоз подхода Курбана Бекиевича и Хави. Например, тактику я бы взял у Курбана Бекиевича, его скрупулезность, его проработка всех мелочей и не только на футбольном поле, но и в зале теорий. У Хави - общение с командой. Мое мнение, что это не доставало при Курбане Бекиевиче. Если объединить общение с игроками, человечность, вникать больше в проблемы игроков не только на футбольном поле, но и в быту. С другой стороны тактика, физика, дисциплина. Из этого симбиоза может получиться что-то.

- О стажировках:

- Я хотел бы начать свою работу, понять, где я ошибаюсь. В процессе работы будет еще больше ошибок и вопросов. И потом после года-два работы я с удовольствием вернулся бы на стажировку к Леониду Викторовичу и задал бы, может быть, другие вопросы, а не те, что задавал вчера. Сейчас у меня пока опыт ноль без палочки. Те ситуации, которые я могу предвидеть, будут они, нет, я не знаю.

- О «Рубине»:

- Я всегда следил за «Рубином», просто не афишировал, это неэтично было бы. Слежу, команда на ходу. Тьфу-тьфу, хочу, чтобы у них все получилось, потому что Казань и Татарстан уже заждались Европы, конечно, хотелось бы Лиги чемпионов. Понятно, что проходных соперников в конце чемпионата не будет, но если ребята соберутся и продемонстрируют тот футбол, который показывали с «Ростовом» и «Сочи». Хотя бы не футбол, а результат, то я думаю, что все получится. Желаю им удачи.