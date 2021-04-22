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Рыжиков: «Думаю, в эти 10 лет мы жили с «Рубином» душа в душу»

22 Апреля 2021, 14:59,

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков на клубном канале казанцев в YouTube поделился мнением о клубе и городе.

- На базе, наверное, ничего не изменилось, кроме тренажерного зала. Там некоторые тренажеры добавились. А так приятно вернуться. Я и не забывал и помнил, что это одна из лучших баз в Премьер-лиге. Там созданы все условия для тренировок, подготовки и восстановления. Но не место красит человека, а человек - место. База еще заполнена людьми, которые здесь работали и работают. Приятно встречать знакомые лица, здороваемся, узнаем, как дела, мы уже три года не виделись.

- О Казани.

- Однозначно, это моя вторая родина, просто первая - там, где я родился, город Шебекино. А Казань - да, мы здесь живем, хотя я играл в «Тамбове» в Саранске и в Самаре. Семья моя здесь, дети в школу ходят, старший сын в академии «Рубина» занимается, так что супруга за этим следит, чтобы никто не сбежал

- О «Рубине».

- Это, наверное, была обоюдная любовь с «Рубином». Он мне дал все, что у меня есть. И я ему отдавался без остатка. Так что думаю, в эти 10 лет мы жили с «Рубином» душа в душу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Сергей Рыжиков
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