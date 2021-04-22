Рыжиков назвал свой лучший матч в составе «Рубина»

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков на клубном канале казанцев в YouTube вспомнил о начале этапа карьеры в этой команде.

- С чувствами досады, наверное. Не так я чувствовал окончание своей карьеры, предполагал и представлял. Но предложение возглавить клуб «Красава» сгладило это. И окончание карьеры не сильно болело. Может быть, я бы еще терпел в «Тамбове», но с каждым днем ситуация для меня становилась все сложнее. Не знаю, это только бы время показало, но этого времени не будет, потому что я принял предложение, и с «Тамбовом» эпопея закончилась.

- Не тянет ли обратно в раму?

- Нет, не тянет. Я сам удивляюсь этому состоянию, может быть, попозже это придет. Просто снял перчатки, положил их в сумку. И свисток с секундомером? (смеется). Пока еще не одел, но надеюсь, что одену.

- Про 2007.

- Агент мне позвонил, Алексей Сафонов, сказал об интересе из «Рубина». Я слышал о Виталии Витальевиче Кафанове как от специалиста и от Валеры Чижова. Земля слухами полна. Захотел работать. Так все пошло, пошло. Я очень рад, что мы с «Рубином» встретились, можно сказать.

Просто я понимал, что здесь надо будет вырывать себе место под солнцем, и никто мне ничего не обещал. Дней за пять до чемпионата был с Витальевичем разговор. Он сказал: «Серёжа, ты начинаешь, а там как пойдет».

- О лучшем матче.

- С «Сатурном», наверное, не чемпионский матч, а в следующем году, 2009-м мы выиграли 5:0, Чори [Алехандро Домингес] три забил. Это по счету кажется, что была легкая победа, но нас там прилично возили. И просто стечение обстоятельств, что мы выиграли с таким счетом. И потом Курбан Бекиевич потом на разборе игры завуалировано меня похвалил, что было очень приятно. И это, наверное, лучшая моя игра в составе «Рубина» и за карьеру, наверное. Если брать именно мою игру, а не командную. Там было 7-8 моментов. Понял, что кое-что могу. Правда, это после чемпионства уже было, но тогда я понял, что идем в правильном направлении