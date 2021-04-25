Ганчаренко: «Мы со Слуцким в очень хороших отношениях, можем созвониться по любому поводу»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- В этом сезоне две игры с «Рубином» вы уже сыграли, они для вас неудачно сложились. Те встречи разбирались подробно при предматчевой подготовке к «Рубину»?

- Нет, конечно, это было очень давно, и новая команда, всё абсолютно другое, поэтому нет смысла вообще. Вариант игры на флангах у «Рубина» совсем другой.

- Противостояние с Леонидом Слуцкий какое-то особенное для вас, или это больше мы, журналисты, подливаем масла в огонь?

- Нет, конечно, в большей степени это вам интересно, а нам более интересно то, что будет происходить на поле, и каким образом потом будут делиться очки. А так понятно, что в мы в очень хороших отношениях, можем созвониться по любому поводу. Но это никакого отношения не имеет к тому, что сегодня будет на поле.