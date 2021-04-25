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Ионов рассказал о мотивации «Краснодара»

25 Апреля 2021, 21:40,

Лучший футболист матча «Рубин» - «Краснодар» (0:1) Алексей Ионов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хорошо начал игру, первый тайм удался и был за нами. Во втором тайме, да, что-то подсели, надо было забить второй гол, и все вопросы бы снялись.

- Физически подсели, или это такая установка была?

- Нет, нет, такой установки не было, задача была выйти и так же продолжать играть, выигрывать мяч, забить второй гол, доводить дело до победы, но команда «Рубина» оборонялась, играла  и не дала сделать это.

- В первом тайме у вас была масса моментов, опять же это стартовая установка тренера? Потому что полностью владели инициативой и создавали много моментов.

- Конечно, да. Он говорил, что нужно создавать давление на защитников, больше играть вперед, агрессивно действовать, завершать атаки.

- Алексей Ионов после новогодней паузы забил четыре гола, он в отличной форме, второй тур подряд получает награду лучшему игроку. Как сами себя чувствуете, это приход нового тренера или обстоятельства?

- Хорошо, что забиваю, приношу пользу, поэтому рады, что команда выиграла. Работаем.

- Впереди у «Краснодара» три матча, тяжело будет рассчитывать на еврокубки, вы обезопасили себя от зоны вылета. Какие цели ставятся на оставшиеся матчи руководством, клубом?

- Не раз говорили, что нужно выбираться из той ситуации, в которую мы попали. Стараемся работать, и работа идет. Из оставшихся матчей нужно выжать максимум, стараемся выиграть каждую игру.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Алексей Ионов
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