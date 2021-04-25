Слуцкий – о поражении от «Краснодара»: «Нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1).

«Нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар». Потому что мы говорили о принципиально иных вещах», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Сегодняшнее поражение сильно усложнило «Рубину» борьбу за еврокубки. После двадцати семи туров казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, в активе подопечных Леонида Слуцкого 46 очков, столько же и у «Динамо», идущего лишь на седьмой строчке.

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть как раз с «Динамо».