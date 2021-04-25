Слуцкий: «Сами в первый раз сейчас будем играть в таком варианте, поэтому посмотрим, как это получится»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что надо несколько сместить акцент с атакующей фланговой игры больше в центральную зону, поэтому мы долго думали и пробовали разные варианты, но пришли к тому варианту, на котором остановились, на том варианте, в котором сейчас выходим в стартовом составе.

- Это будут два ярко выраженных крайних полузащитника или супермобильный пятиугольник в центре поля?

- Нет, это будет такой скорее с перекосом в одну сторону. Не хотел бы сейчас распространяться, но мы сами в первый раз сейчас будем играть в таком варианте, поэтому посмотрим, как это получится.

- Что касается готовности футболистов, вы говорили, что ожидали увидеть Бакаева, а сегодня он на замене и не готов. А как дела у Хвана? Готов ли он провести 90 минут?

- Мы надеемся, что готов, потому что пока ты не попробуешь, не поймешь. В тренировочной работе он всю неделю работает в общей группе. Понятно, что пропустив все сборы, этого недостаточно, чтобы набрать оптимальные кондиции, но в условиях кадрового дефицита, потому что у нас кроме Кварацхелии и Макарова сегодня и Костюков не может принимать участие в матче. Надеемся, что Хвана хватит на 90 минут.