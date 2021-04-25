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Ганчаренко: «По тем моментам, которые мы создали, я думаю, наша победа закономерна»

25 Апреля 2021, 21:44,

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Думаю, результатом вы довольны, игрой в первом тайме - однозначно. Во втором немного сбавили, так ли это?

- Да, довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды. Нам это удалось. Наверное, чуть более осторожнее, чем обычно привыкли видеть в исполнении «Краснодара», мы сыграли в защите. Наверное, требовала ситуация. По тем моментам, которые мы создали, я думаю, наша победа закономерна. Мы, наверное, более остро играли в тех моментах, которые у нас были. Первый тайм мы лучше смотрелись. Во втором путем замен «Рубин», наверное, игру выровнял и где-то создавал опасные моменты у наших ворот. Но все равно мы достаточно неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов достаточно опасных. А так поздравляю команду, давно мы не выигрывали.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко
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