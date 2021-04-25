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Уремович – о поражении от «Краснодара»: «Не помню, чтобы мы так плохо играли»

25 Апреля 2021, 23:43,

Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в двадцать седьмом туре российской Премьер-лиги.

«Все очень просто. Сегодня «Краснодар» был лучше, в первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока. Не помню, чтобы мы так плохо играли», - цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

24-летний хорватский защитник сыграл двадцать три матча за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

После двадцати семи туров «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Краснодар, Филип Уремович
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