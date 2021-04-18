Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сутормин: «Матч с «Ротором» может оказаться не менее сложным, чем игра с «Локомотивом»

18 Апреля 2021, 21:29,

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин не ждёт лёгкой прогулки в матче с «Ротором».

«Уверен, что ближайший матч с «Ротором» может оказаться не менее сложным и важным, чем следующий с «Локо». Так что надо подойти к нему в полной боевой готовности», - цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Ротором» состоится в субботу, двадцать четвёртого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.

После двадцати шести туров питерцы занимают первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Локомотив» на шесть зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Ротор, Алексей Сутормин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола