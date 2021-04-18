Сутормин: «Матч с «Ротором» может оказаться не менее сложным, чем игра с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин не ждёт лёгкой прогулки в матче с «Ротором».

«Уверен, что ближайший матч с «Ротором» может оказаться не менее сложным и важным, чем следующий с «Локо». Так что надо подойти к нему в полной боевой готовности», - цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Ротором» состоится в субботу, двадцать четвёртого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.

После двадцати шести туров питерцы занимают первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Локомотив» на шесть зачетных баллов.