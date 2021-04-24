Боярский: «Локомотив» - не уровень «Зенита»

Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский пообщался с журналистами в преддверии поединка 27-го тура чемпионата России против волгоградского «Ротора».

«Мы должны выиграть. Даже если не сможем победить, все равно станем чемпионами. Нам осталась финишная прямая, «Локомотив» не догонит. Это не уровень «Зенита», они хуже», - передает слова Боярского издание «Спорт-экспресс».

Матч между «Зенитом» и «Ротором» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 24-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

Перед этим поединком «сине-бело-голубые» уверенно лидируют в турнирной таблице, а волгоградцы находятся на предпоследнем месте.