Боярский: «Локомотив» - не уровень «Зенита»

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24 Апреля 2021, 12:33,
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Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский пообщался с журналистами в преддверии поединка 27-го тура чемпионата России против волгоградского «Ротора».
«Мы должны выиграть. Даже если не сможем победить, все равно станем чемпионами. Нам осталась финишная прямая, «Локомотив» не догонит. Это не уровень «Зенита», они хуже», - передает слова Боярского издание «Спорт-экспресс».
Матч между «Зенитом» и «Ротором» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 24-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
Перед этим поединком «сине-бело-голубые» уверенно лидируют в турнирной таблице, а волгоградцы находятся на предпоследнем месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Михаил Боярский
Ай славно сказал! Словно каналью на шпагу насадил!
Шляпа, судя по тому бреду, который он несёт, окончательно "развязался". Плюс весеннее обострение. Определили бы дедушку родственники в хороший спец. санаторий. А то не ровен час...
Уровень Зенита не по игре, а по деньгам спонсора и в административном ресурсе...
Уровень Зенита мы только недавно оценили по его достижениям в слабейшей группе ЛЧ. Локомотиву должно быть обидно, когда его оценивают даже ниже Зенита.
иногда такие громкие выпады наказываются
А по мне так, сейчас Локо нахлабучит Зенит. Хотя, у нас будет возможность увидеть как и что скоро.