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Вендел, Дриусси и Малком - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ротором»

24 Апреля 2021, 15:38,

Обнародованы стартовые составы петербургского «Зенита» и волгоградского «Ротора» на поединок 27-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунёв, Чистяков, Ракицкий, Дуглас, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулёв, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щёткин.

Матч «Зенит» - «Ротор» состоится в субботу, 24-го апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

В настоящий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, а «Ротор» находится на предпоследней строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Ротор
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