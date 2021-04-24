​Дзюба после гола поздравил сына с днём рождения

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24 Апреля 2021, 18:11,
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В субботу лидирующий в российском чемпионате «Зенит» разносит в родных стенах «Ротор». Автором четвёртого гола питерской команды в этом поединке стал форвард Артём Дзюба. Расписавшись в воротах соперника, Дзюба поднял футболку и показал майку, на которой можно было прочитать надпись: «С Днём рождения, сынок!».
Этот гол стал для Артёма Дзюбы четырнадцатым в нынешнем чемпионате России. Ещё по голу в этом сезоне форвард забил в Лиге чемпионов и Суперкубке.
Следить за концовкой поединка между «Зенитом» и «Ротором» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба
Какая новость...Скоро бабушек ,соседей поздравлять будут ,это ж важно..