​Дзюба после гола поздравил сына с днём рождения

В субботу лидирующий в российском чемпионате «Зенит» разносит в родных стенах «Ротор». Автором четвёртого гола питерской команды в этом поединке стал форвард Артём Дзюба. Расписавшись в воротах соперника, Дзюба поднял футболку и показал майку, на которой можно было прочитать надпись: «С Днём рождения, сынок!».

Этот гол стал для Артёма Дзюбы четырнадцатым в нынешнем чемпионате России. Ещё по голу в этом сезоне форвард забил в Лиге чемпионов и Суперкубке.

Следить за концовкой поединка между «Зенитом» и «Ротором» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.