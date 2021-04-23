«Зенит» рассчитывает продлить контракты с Лунёвым и Азмуном

«Зенит» рассчитывает продлить контракты сразу с двумя футболистами.

Как сообщает sport24, питерский клуб до конца сезона рассчитывает договориться о новом соглашении с голкипером Андреем Лунёвым, а в межсезонье «Зенит» предложит новый контракт нападающему Сердару Азмуну.

26-летний Азмун сыграл двадцать семь матчей за питерцев во всех турнирах нынешнего сезона, забил шестнадцать голов и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение иранского форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Контракт Лунёва с «Зенитом» истекает в конце сезона, он выступает за питерцев с января 2017 года.