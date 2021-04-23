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«Зенит» рассчитывает продлить контракты с Лунёвым и Азмуном

23 Апреля 2021, 16:35,

«Зенит» рассчитывает продлить контракты сразу с двумя футболистами.

Как сообщает sport24, питерский клуб до конца сезона рассчитывает договориться о новом соглашении с голкипером Андреем Лунёвым, а в межсезонье «Зенит» предложит новый контракт нападающему Сердару Азмуну.

26-летний Азмун сыграл двадцать семь матчей за питерцев во всех турнирах нынешнего сезона, забил шестнадцать голов и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение иранского форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Контракт Лунёва с «Зенитом» истекает в конце сезона, он выступает за питерцев с января 2017 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сердар Азмун, Андрей Лунёв
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