​Семак: «Главное – стать чемпионами, неважно где»

|
24 Апреля 2021, 19:34,
|
|
«Зенит» в субботу порадовал армию своих поклонников, разгромив «Ротор» с результатом 6:0. Питерцы могут оформить третье подряд чемпионство уже на следующих выходных, если смогут обыграть дома «Локомотив».
На пресс-конференции после игры с «Ротором» Сергей Семак получил вопрос о том, принципиально ли для него стать чемпионом именно на своём стадионе.
«Главное – стать чемпионами, неважно где», - сказал Семак.
«Зенит» сыграет против «Локомотива» второго мая. Игра начнётся в семь часов вечера по московскому времени.
Отметим, что чемпион России получает прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сергей Семак