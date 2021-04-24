​Семак: «Главное – стать чемпионами, неважно где»

«Зенит» в субботу порадовал армию своих поклонников, разгромив «Ротор» с результатом 6:0. Питерцы могут оформить третье подряд чемпионство уже на следующих выходных, если смогут обыграть дома «Локомотив».

На пресс-конференции после игры с «Ротором» Сергей Семак получил вопрос о том, принципиально ли для него стать чемпионом именно на своём стадионе.

«Главное – стать чемпионами, неважно где», - сказал Семак.

«Зенит» сыграет против «Локомотива» второго мая. Игра начнётся в семь часов вечера по московскому времени.

Отметим, что чемпион России получает прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов.