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​Семак: «Главное – стать чемпионами, неважно где»

24 Апреля 2021, 19:34,

«Зенит» в субботу порадовал армию своих поклонников, разгромив «Ротор» с результатом 6:0. Питерцы могут оформить третье подряд чемпионство уже на следующих выходных, если смогут обыграть дома «Локомотив».

На пресс-конференции после игры с «Ротором» Сергей Семак получил вопрос о том, принципиально ли для него стать чемпионом именно на своём стадионе.

«Главное – стать чемпионами, неважно где», - сказал Семак.

«Зенит» сыграет против «Локомотива» второго мая. Игра начнётся в семь часов вечера по московскому времени.

Отметим, что чемпион России получает прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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