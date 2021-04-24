Поздравление от Дзюбы, гол Малкома и ноль пенальти: «Зенит» разнёс «Ротор» в пух и прах

«Зенит» без дисквалифицированного Азмуна и травмированного Ловрена играл дома с «Ротором».

Фаворит в паре «Зенит» – «Ротор» определялся мгновенно. Волгоградская команда потерпела пять поражений подряд и скатилась обратно в зону прямого вылета, тогда как питерская наслаждалась игрой в кошки-мышки со своими так называемыми преследователями, не подпуская никого из них к себе слишком близко. Соответственно, главный вопрос был в том, с каким именно счётом «Зенит» выиграет отчётный матч.

Весь первый тайм прошёл при тотальном преимуществе «сине-бело-голубых». Уже на второй минуте хозяева успели красиво не реализовать голевой момент. Дуглас Сантос сделал фирменную доставку с левого фланга, а Дриусси выполнил с ближней штанги филигранную подсечку в дальнюю. Впоследствии до перерыва по воротам гостей было нанесено ещё целых семнадцать ударов, из которых десять пришлись в створ, но к голу не привели.

Были попытки забить и Дзюбы с Чистяковым головой, и Малкома с Ракицким из-за пределов штрафной. Были и падения игроков «Зенита» в чужой штрафной, где при желании можно было назначить пенальти, но главный арбитр Мешков не стал будоражить общественное мнение и мешать питерцам забить гол без судейских нюансов. В итоге гости открыли счёт на финише первого тайма – да, гости, потому что в свои ворота. Сантос прострелил слева, Дриусси слегка пробил по мячу, а Кверквелия скорректировал его прямо под перекладину (1:0).

Традиционным ожиданием от вторых таймов таких матчей является то, что слабая команда расстроится и пропустит ещё много. Так, в общем-то, и получилось. «Зенит» весьма неплохо покуражился на фоне разобранного соперника. На 56-й минуте Малком поймал мяч на правой штанге после прострела слева от Мостового и рикошета от Серченкова, немного покрутился и покатил снаряд в ближний угол (2:0).

На 65-й минуте Сутормин сделал в правой зоне короткий пас Малкому, прострелившему на дальнюю штангу, и Мостовой послал мяч в левый нижний угол (3:0).

Через десяток минут снова Сутормин сделал предголевую передачу. Он навесил с правой стороны на дальнюю штангу, Дриусси скинул головой примерно параллельно створу, и Дзюба замкнул второй этаж (4:0). После этого Артём приподнял футболку и показал надпись на майке со словами: «С Днём рождения, сынок!».

На 77-й минуте Дриусси прострелил от правой линии штрафной, Байрыев не совсем удачно попал по мячу, Чондрич перевёл его в штангу, а на добивании сработал мощно поразивший ближний угол Ерохин (5:0).

На 87-й минуте после короткого паса Ерохина и небольшого рикошета с правого полуфланга из пределов штрафной в дальний угол отличился уже сам Сутормин (6:0). Алексей Миллер радостно аплодировал на трибуне.

Не радовать зенитовцев может разве что один факт – молодой Кравцов, вышедший в концовке на замену, вскоре был заменён обратно из-за травмы после столкновения с Серченковым. А что касается главного турнирного вопроса, то «Зенит» может стать чемпионом на следующей неделе символично в матче против своего главного на данный момент всё ещё преследователя «Локомотива».

Кирилл Иванцов