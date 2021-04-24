Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Поздравление от Дзюбы, гол Малкома и ноль пенальти: «Зенит» разнёс «Ротор» в пух и прах

24 Апреля 2021, 18:21,

«Зенит» без дисквалифицированного Азмуна и травмированного Ловрена играл дома с «Ротором».

Протокол игры  
Зенит 6:0 Ротор
(1:0) Кверквелия Соломон 45'    
(2:0) Малком Филипе 56'    
(3:0) Мостовой Андрей 65'    
(4:0) Дзюба Артём 75'    
(5:0) Ерохин Александр 78'    
(6:0) Ерохин Александр 87'    
Лунёв Андрей Сутормин Алексей Чистяков Дмитрий   75' (Ерохин Александр (   75') Ракицкий Ярослав   61' (Оздоев Магомед (   61') Дуглас Сантос Барриос Вилмар   61' (Круговой Данил (   61') Вендел Маркус Малком Филипе Дриусси Себастьян Мостовой Андрей Дзюба Артём   75' (Кравцов Кирилл (   75' Хотулёв Данила   83')
Запасные: Одоевский Даниил Жирков Юрий Кузяев Далер Кержаков Михаил Шамкин Даниил Караваев Вячеслав
Чондрич Йосип Алейник Олег Кверквелия Соломон Байрыев Азат Кипиани Николай Песегов Евгений Жигулёв Илья Серченков Сергей Давиташвили Зурико Муллин Камиль   69' (Вершков Дмитрий (   69') Щёткин Алексей   79' (Медведь Владимир (   79')
Запасные: Макаров Сергей Фламарион Обухов Игорь
24 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Фаворит в паре «Зенит» – «Ротор» определялся мгновенно. Волгоградская команда потерпела пять поражений подряд и скатилась обратно в зону прямого вылета, тогда как питерская наслаждалась игрой в кошки-мышки со своими так называемыми преследователями, не подпуская никого из них к себе слишком близко. Соответственно, главный вопрос был в том, с каким именно счётом «Зенит» выиграет отчётный матч.  

Весь первый тайм прошёл при тотальном преимуществе «сине-бело-голубых». Уже на второй минуте хозяева успели красиво не реализовать голевой момент. Дуглас Сантос сделал фирменную доставку с левого фланга, а Дриусси выполнил с ближней штанги филигранную подсечку в дальнюю. Впоследствии до перерыва по воротам гостей было нанесено ещё целых семнадцать ударов, из которых десять пришлись в створ, но к голу не привели.

Были попытки забить и Дзюбы с Чистяковым головой, и Малкома с Ракицким из-за пределов штрафной. Были и падения игроков «Зенита» в чужой штрафной, где при желании можно было назначить пенальти, но главный арбитр Мешков не стал будоражить общественное мнение и мешать питерцам забить гол без судейских нюансов. В итоге гости открыли счёт на финише первого тайма – да, гости, потому что в свои ворота. Сантос прострелил слева, Дриусси слегка пробил по мячу, а Кверквелия скорректировал его прямо под перекладину (1:0).

Традиционным ожиданием от вторых таймов таких матчей является то, что слабая команда расстроится и пропустит ещё много. Так, в общем-то, и получилось. «Зенит» весьма неплохо покуражился на фоне разобранного соперника. На 56-й минуте Малком поймал мяч на правой штанге после прострела слева от Мостового и рикошета от Серченкова, немного покрутился и покатил снаряд в ближний угол (2:0).

На 65-й минуте Сутормин сделал в правой зоне короткий пас Малкому, прострелившему на дальнюю штангу, и Мостовой послал мяч в левый нижний угол (3:0).

Через десяток минут снова Сутормин сделал предголевую передачу. Он навесил с правой стороны на дальнюю штангу, Дриусси скинул головой примерно параллельно створу, и Дзюба замкнул второй этаж (4:0). После этого Артём приподнял футболку и показал надпись на майке со словами: «С Днём рождения, сынок!».

На 77-й минуте Дриусси прострелил от правой линии штрафной, Байрыев не совсем удачно попал по мячу, Чондрич перевёл его в штангу, а на добивании сработал мощно поразивший ближний угол Ерохин (5:0).

На 87-й минуте после короткого паса Ерохина и небольшого рикошета с правого полуфланга из пределов штрафной в дальний угол отличился уже сам Сутормин (6:0). Алексей Миллер радостно аплодировал на трибуне.

Не радовать зенитовцев может разве что один факт – молодой Кравцов, вышедший в концовке на замену, вскоре был заменён обратно из-за травмы после столкновения с Серченковым. А что касается главного турнирного вопроса, то «Зенит» может стать чемпионом на следующей неделе символично в матче против своего главного на данный момент всё ещё преследователя «Локомотива».

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Ротор, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (5)
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2
Zenituwka
24 Апреля 2021, 19:03

Просто избиение младенцев. Всех с победой!

6
jUMPER
24 Апреля 2021, 18:39

тренировочный матч...))) договорились с Ротором, что бы сильно не напрягали Зенит...))) Попробовали резервистов...практику получили...готовимся к Локо с хорошим настроением...
С победой Зенит!!!

4
Будулай жив
24 Апреля 2021, 18:35

Ай златозубо!

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4
SANDR-GREEN
24 Апреля 2021, 18:30

С победой Питер! С хорошими эмоциями идем к следующему матчу с Локомотивом

4
только не мясо!!!
24 Апреля 2021, 18:26

Ну вот и ладненько... Всех Зенитчиков с победой!)

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