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​Семак поддерживает реформу Лиги чемпионов

24 Апреля 2021, 20:21,

Наставник «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ротором» со счётом 6:0 на пресс-конференции получил вопрос о реформе Лиги чемпионов.

Как известно, с сезона 2024/2025 в Лиге чемпионов на основной стадии не будет деления на группы. Тридцать шесть команд сыграют по десять игр с разными соперниками.

«Я поддерживаю реформу. Чем больше матчей, тем интереснее», - высказался Семак. При этом тренер «Зенита» отметил, что при плотном графике команде нужно иметь достаточно игроков, чтобы показывать футбол без потери качества.

Добавим, что «Зенит» может оформить чемпионство уже на следующих выходных.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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