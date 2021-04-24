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Дзюба: «Семак не даёт догнать Азмуна, сразу поменял меня»

24 Апреля 2021, 21:24,

«Зенит» в субботу разгромил «Ротор» со счётом 6:0. Один из голов питерской команды на свой счёт записал Артём Дзюба. Форвард теперь на два гола отстаёт от своего одноклубника Сердара Азмуна в гонке бомбардиров. Азмун в субботнем матче не играл по причине дисквалификации.

После матча Дзюба получил вопрос о том, важно ли ему настичь Азмуна в рейтинге бомбардиром Премьер-лиги. Слова Артёма приводятся на официальном сайте «сине-бело-голубых».

«Честно говоря, Сергей Богданович не даёт его догнать - сразу поменял меня, чтобы я не догнал Азмуна (улыбается). Это во-первых. А во-вторых два пенальти - с «Краснодаром» не считаем - я не забил и могу только себя в этом винить. Но я всегда говорил, что я - игрок команды», - высказался Дзюба.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Артём Дзюба и Сердар Азмун разделили «золотую бутсу» Премьер-лиги, забив за сезон одинаковое количество голов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак, Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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0
Djin Green
24 Апреля 2021, 22:52

Дак у него сегодня было, как минимум три возможности. Сам профукал.

0
kostet
24 Апреля 2021, 22:36

С Краснодаром надо было догонять,валенок.

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