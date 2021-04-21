Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ

21 Апреля 2021, 13:45,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Мы знаем, сколько нам нужно очков, чтобы добиться цели, которая перед нами стоит. Все матчи сложные, невозможно все выиграть. Но нужно стараться сводить их к минимуму», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

По итогам 26-ти туров чемпионата России подопечные Семака уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.

Следующий поединок «Зенит» проведет на домашнем стадионе против волгоградского «Ротора». Матч состоится в субботу, 24-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак
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