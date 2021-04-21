Деян Ловрен пропустит ещё один матч «Зенита». Рулевой команды Сергей Семак заявил, что хорватский защитник работает индивидуально и не сыграет против «Ротора» в субботу. Слова тренера «сине-бело-голубых» приводятся на их клубном сайте.

Семак выразил надежду на то, что Ловрен сможет помочь команде в игре следующего тура против «Локомотива».

Напомним, ранее из-за повреждения Деян Ловрен не играл за «Зенит» против «Сочи» (победа 2:1) и против «Краснодара» (ничья 2:2).

Добавим, что «Зенит» лидирует в таблице российского чемпионата, опережая второй «Локомотив» на шесть очков.