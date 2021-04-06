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Кирьяков: «Назначение Ганчаренко перед матчем - правильное решение»

06 Апреля 2021, 13:55,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Виктора Ганчаренко на пост главного тренера ФК «Краснодар» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Это решение напрашивалось. В прессе уже шёл разговор об этом, ещё когда в клубе работал Мусаев. Эта новость не стала неожиданностью. Думаю, что это давно планировалось. Результаты «Краснодара» говорили о том, что в скором времени что-то должно произойти. После 0:5 дома против «Ахмата» это все и произошло.

У Ганчаренко есть опыт работы. Причем опыт работы в нескольких клубах Премьер-лиги. Только время покажет, как он сможет что-то сделать с «Краснодаром». Я думаю, что назначение перед матчем - правильное решение. У них следующий тур - выезд в Тулу. Если бы кто-то исполнял обязанности, было бы все плохо, а сейчас будет встряска для команды, и она должна сыграть свою роль: эмоционально взбодрить игроков. Более того, Ганчаренко известен тем, что может мотивировать футболистов и делать это за достаточно короткое время. Будет ли положительный результат на дистанции? Покажет только время. До конца чемпионата, думаю, в игре будут улучшения», - сказал Кирьяков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, Сергей Кирьяков
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