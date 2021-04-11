Ганчаренко: «Надо через не могу, сцепить зубы, всем работать, а не кивать головой»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от игры с «Арсеналом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Когда ты получаешь такую неудачную серию, надо очень много усилий приложить для того, чтобы что-то изменить. Команда должна понимать, что когда идет такая череда неудач, надо через не могу, сцепить зубы, всем работать, всем друг друга поддерживать, а не кивать головой, что кто-то виноват в каком-то эпизоде. Это может быть расположение в атаке и обороне, но в целом по защите - не могу сказать, что мне что-то не понравилось по сравнению с предыдущими матчами, которые были, в моем понимании. Поэтому да, фронт работы еще, мое взаимопонимание с командой должно улучшаться.

- Для себя вы какой срок отводите, чтобы исправить ментальную ситуацию в том числе, которая сразу будет проецироваться на игровую?

- Да нет. Ментально - это, конечно, очень сильная команда, которая попала в такую зону турбулентности. А что касается срока, какой я отмеряю, все-таки немного осталось до окончания этого чемпионата, но нам надо хорошо подготовиться и уже быть готовыми к следующему чемпионату.