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Парфёнов: «Надо менять ситуацию на поле, каждый матч переламывать, каждую тренировку работать»

11 Апреля 2021, 13:56,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Много поражений у «Арсенала» и всего одна победа, над ЦСКА. В этой ситуации насколько тяжело поддерживать эмоциональный фон в команде?

- Это, наверное, самый непростой момент, потому что эта ситуация на многих давит. Мастерство игроков не так максимально используется в матчах, потому что где-то появляется боязнь ошибки, напряжение есть. Если сидеть и говорить об этом, ничего не изменится, надо менять ситуацию на поле, каждый матч переламывать, каждую тренировку работать. Здесь другого пути нет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Апреля 2021, 14:58

Вот только ничего не получается у Арсенала... Так и до ФНЛ переломаетесь. Хотя у туляков замечательная команда и такой участи они точно не заслуживают.

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