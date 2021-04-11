Парфёнов: «Надо менять ситуацию на поле, каждый матч переламывать, каждую тренировку работать»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Много поражений у «Арсенала» и всего одна победа, над ЦСКА. В этой ситуации насколько тяжело поддерживать эмоциональный фон в команде?

- Это, наверное, самый непростой момент, потому что эта ситуация на многих давит. Мастерство игроков не так максимально используется в матчах, потому что где-то появляется боязнь ошибки, напряжение есть. Если сидеть и говорить об этом, ничего не изменится, надо менять ситуацию на поле, каждый матч переламывать, каждую тренировку работать. Здесь другого пути нет.