Парфёнов: «Надо менять ситуацию на поле, каждый матч переламывать, каждую тренировку работать»

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11 Апреля 2021, 13:56,
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».
- Много поражений у «Арсенала» и всего одна победа, над ЦСКА. В этой ситуации насколько тяжело поддерживать эмоциональный фон в команде?
- Это, наверное, самый непростой момент, потому что эта ситуация на многих давит. Мастерство игроков не так максимально используется в матчах, потому что где-то появляется боязнь ошибки, напряжение есть. Если сидеть и говорить об этом, ничего не изменится, надо менять ситуацию на поле, каждый матч переламывать, каждую тренировку работать. Здесь другого пути нет.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
Вот только ничего не получается у Арсенала... Так и до ФНЛ переломаетесь. Хотя у туляков замечательная команда и такой участи они точно не заслуживают.