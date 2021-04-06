На волне Га-Га: Что ждёт «Краснодар» при связке Галицкий — Ганчаренко

Во вторник «Краснодар» объявил имя нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал Виктор Ганчаренко. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом решении.

«Краснодар» оперативно решил вопрос с новым тренером. О потенциальном назначении Виктора Ганчаренко говорили давно, ещё когда белорус возглавлял ЦСКА, а во главе «быков» стоял Мурад Мусаев. При этом понимания, почему этот союз случился, как не было, так и нет.

Ганчаренко нельзя назвать тренером, который ставит яркий и атакующий футбол, о котором мечтает Сергей Галицкий. Нельзя сказать, что белорусский наставник прямо-таки продвигает молодёжь. В ЦСКА это скорее была вынужденная мера, и при первой возможности Ганчаренко предпочитал делать трансферы и ставить новичков.

Со стороны «Краснодара» тоже есть вопросы. Ганчаренко только закончил проект в ЦСКА, причём на минорной ноте. В последнее время было заметно, что белорус пребывал не в лучшем психологическом состоянии, так что есть вопросы, насколько он сейчас вообще готов к новой работе.

Честно говоря, не очень понятно, к чему была такая спешка. В Премьер-лиге «Краснодар» уже в зону еврокубков не пролезет, из кубка команда тоже вылетела. То есть клуб мог обдумать иные варианты, ну или хотя бы дать время Ганчаренко выдохнуть, чтобы с лета он мог спокойно приступать к работе, подготовить команду. Не совсем правильно говорить, что Ганчаренко сейчас будет знакомиться с командой, ведь известно, что многие футболисты летом вообще покинут «быков».

Довольно удивительно, что всё обсуждение строится вокруг вопроса, будет ли Ганчаренко слушать указания Галицкого или «перевоспитает» владельца клуба, и тот перестанет лезть в тренерские дела. Это вообще странная постановка вопроса, потому что не гарантирует напрямую результат. Галицкий может перестать лезть в работу клуба, но это не означает, что Ганчаренко даст результат. В ЦСКА-то уж вряд ли кто-то ему что-то диктовал. А если мы берём на веру, что Галицкий реально вмешивался в работу тренеров, то ведь до этого сезона у «быков» всё-таки был определённый результат. Так, может, его советы не так плохи?

Интереснее вопрос мотивации. Ганчаренко быстро вернулся к работе, будто пытаясь кому-то доказать, что его зря критиковали. Для «Краснодара» это тоже какая-то спешка в надежде решить проблему по мановению волшебной палочки здесь и сейчас. Обе стороны поспешили, а зачем — неясно. Если что-то делать просто в спешке, просто пытаясь что-то кому-то доказать — результат редко бывает положительным.

Оставшийся календарь у «Краснодара» непростой, так что есть вероятность, что кризис команды продолжится, а значит, Ганчаренко сразу окажется под новой волной критики. Да и клуб тоже.

В любом случае главный вопрос — как «Краснодар» будет меняться дальше. Клубу нужна встряска, но один тренер уж точно ничего не решит.

Андрей Центров