Ташуев: «После прихода Ганчаренко «Краснодар» станет боевой единицей»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о назначении Виктора Ганчаренко главным тренером «быков».

- Как отнеслись к назначению Ганчаренко на пост главного тренера «Краснодара»?

- Виктор Михалыч работал в «Кубани», не понаслышке знаком с «Краснодаром», знает Сергея Галицкого. У Ганчаренко такой же взгляд на футбол с позиции доминанта. А для Галицкого это очень важно. И третий момент, он работал на хорошем уровне, прошел горнило Лиги чемпионов и Лиги Европы, борьбу за медали. Поэтому, думаю, это подходящий кандидат и правильное решение руководства клуба. Сегодня команда может объединиться одной целью – выиграть оставшиеся матчи и постараться попасть в еврокубки. Хотя я знаю, что еще одним кандидатом на пост главного тренера «Краснодара» был Алексей Шпилевский. Я с ним знаком, мы играли в Беларуси с «Динамо-Брестом». Если помните знаменитый матч, когда приезжал Марадона. Мы там общались. Он тоже всегда был нацелен на такую стилистику футбола, как силовое давление, атакующая игра. Но как бы то ни было, Ганчаренко, на мой взгляд, оптимальный вариант для «Краснодара».

- Как думаете, почему Сергей Галицкий обращает внимание именно на иностранных тренеров?

- Ну, какой Виктор Михалыч иностранный тренер? Ганчаренко - советский человек, давно работающий в России.

- Нет ли у Виктора Михалыча сейчас морального выгорания после неудачи в ЦСКА, чтобы сразу браться за новую работу?

- Почему неудачи? Он стабильно работал, боролся за медали, играл в еврокубках, держал ЦСКА на хорошем уровне. Сейчас у «армейцев» перестройка состава, очень много молодежи, а это не так просто, чтобы щелкнул пальчиком, и у тебя все сразу получилось. Так не бывает.

- Ну, все равно накапливается какая-то усталость.

- Не думаю, что он выхолощен. Ганчаренко далеко еще не пожилой человек. Это молодой тренер. Амбиции у него есть. Тем более, понимая, что такое «Краснодар», что это амбициозный клуб, наоборот, это огромная мотивация доказать, что ты чего-то стоишь.

- Просто многих смущает, что после ухода Ганчаренко из ЦСКА прошло всего две недели. Он отдохнуть-то толком не успел.

- Не думаю, что он устал. Сам знаю, что когда две недели посидишь без работы, то уже с ума сходишь. Как раз нормальное количество времени прошло. Надо работать.

- Этот сезон для «Краснодара» еще не потерян, как считаете?

- Нет. Надо выигрывать оставшиеся матчи. Футболисты в команде подобраны хорошего уровня. Тем более, Виктор Михалыч их немного встряхнет, и если удастся ребят объединить, они будут, по крайней мере, стараться и биться, чтобы попасть в еврокубки.

- Как думаете, Ганчаренко сильно будет менять игру команды?

- Вряд ли. Поменять игру невозможно, потому что у «Краснодара» своя стилистика, к которой я, кстати, приложил в свое время руку. Команда показывает доминирующий смотрибельный футбол, который нравится болельщикам. А нюансы в работе есть всегда и у любого тренера.

- Что сейчас нужно изменить в первую очередь? Может, поднять моральный дух команды?

- Корректировать психологию. Наверняка сейчас будут индивидуальные беседы с футболистами, общекомандное собрание с владельцем клуба, где ребятам дадут слово высказаться. В команде нет никаких финансовых проблем, ничего не мешает работе. Поэтому я думаю, что «Краснодар» сейчас будет боевой единицей.

Елена Григорьевская