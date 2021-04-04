Борис Игнатьев: «Отставки Мусаева и Рахимова не стали неожиданностью, потому что нет результата»

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу отставок Мурада Мусаева из «Краснодара» и Рашида Рахимова из «Уфы».

- Вчера произошли сразу две отставки: Мусаева из «Краснодара» и Рахимова из «Уфы». Какая стала большей неожиданностью?

- Сами отставки не являются неожиданностью, потому что для этого всегда есть причины. Нет результата – жди отставки.

- Рахимов после матча с «Динамо» сам подал в отставку. Видимо понял, что ситуацию ему уже не исправить?

- Не играет роли, сам он ушел или нет, знание ситуации его подтолкнуло, или его убрали. Но мы увидели человеческое отношение к своей работе. Некоторые ведь до упора сидят и ждут, когда их выгонят, чтобы получить какую-то мзду. Тут многие зависит от того, насколько опытный тренер, потому что приходится противостоять давлению со стороны общественности и руководства.

- Рахимов перед заявлением об уходе сказал, что команда нуждается во встряске. Неужели у «Уфы», которая борется за выживание, может не быть мотивации вылезти из ямы?

- Как правило, негатив, который навалился на футболистов, придавливает их. Когда есть положительные эмоции, тогда и появляется мотивации. А игроки «Уфы» выходят на поле и ждут, когда им забьют, и с каким счетом они проиграют. При первой осечке и неудаче у них гаснет внутренний огонь, который двигает на подвиги. Нужен новый человек, который скажет новые слова, посмотрит свежим взглядом. Новизна двигает людей вперед.

- «Уфе» будет сложно сохранить прописку или шансы есть?

- Как бы мы не хотели, реализаторы всех задумок – футболисты. Если нет игроков определенного уровня, соответствующих задачам, то о какой бы мотивации мы не говорили, какие бы мы не делали финансовые вливания, на долгой дистанции их не хватит. В «Уфе» я не вижу больших мастеров. Они и так с Газизовым делают очень многое с таким подбором футболистов.

- Мураду Мусаеву многие вменяли, что он держится за свое место. Но после крупного поражения от «Спартака» он говорил с руководством и сказал, чтобы оно делало так, как будет лучше для команды. В итоге его оставили. Зачем?

- Убежден, что Сергей Галицкий делал все так, как было нужно для реализации проекта. Он верил в Мусаева и понимал, что многое зависит не от него. Ведь было очевидно, что в команде нет баланса. Если средняя линия и атака как-то сформирована, то в обороне нет никого. О чем можно говорить, если Ионов играет крайнего защитника? Они понимали, что в данной ситуации сложно что-то изменить в лучшую сторону и надо ждать, когда футболисты поправятся, либо появится возможность кого-то приобрести. Я считаю, что руководство всегда своевременно увольняет тренера. А если оно ошибается, то нам это неизвестно, потому что мы не находимся в центре событий.

- После разгрома от «Спартака» генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сказал, что Мусаев не будет уволен, даже если проиграет все матчи до конца сезона. Что поменялось сейчас?

- Поменялось то, что все рассчитывали на изменения внутри команды в лучшую сторону, но руководство почувствовало, что ситуация зашла далеко. Или есть какая-то фамилия, которую надо обозначать. Новый тренер, который может внести позитивные моменты с точки зрения психологии игроков и тренировочного процесса. Новый специалист всегда вносит дополнительные ресурсы.

- Насколько кардинальные перемены нужны в составе команды, потому что уже сейчас пишут, что много футболистов покинут «Краснодар»?

- Руководители клуба провели хорошую работу в плане селекции. Мы видели команду, которая мыслит одинаково. Она играла в хороший, сложный для соперника футбол. Главное, что подбор игроков был стилевой. В футболе необходима ротация. Когда люди начинают понимать, что они не растут, что их ничего не тащит вверх, нужно провести ротацию. «Краснодар» проведет ее безошибочно, потому что знает предмет. Главная задача – взять игроков в оборону. Без фундамента стоить команду невозможно.

- То есть, ротация будет глобальной?

- Я вижу, что есть многие игроки с определенным уровнем мастерства, и им хочется быть наверху, но не все получается. А сейчас нет мотивации, чтобы разбудить себя на подвиги. Думаю, что кто-то уйдет, но масштабной реорганизации жду только в оборонительных редутах.

Юлия Григорьевская