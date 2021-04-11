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​Ганчаренко выбрал состав на дебютный матч в «Краснодаре», Стоцкий возвращается

11 Апреля 2021, 13:16,

В воскресенье Виктор Ганчаренко дебютирует на тренерском мостике «Краснодара». На матч против тульского «Арсенала» белорусский тренер выбрал следующий состав:

Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, де Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Стоит сказать, что Дмитрий Стоцкий проведёт первый матч за «Краснодар» с декабря 2019 года. Долгий отрезок времени футболист пропустил из-за серьёзной травмы колена. В начале апреля Стоцкий сыграл за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ.

Матч между «Арсеналом» и «Краснодаром» начнётся в два часа дня по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, Дмитрий Стоцкий
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