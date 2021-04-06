Деменко: «Возможно, Гинер и убрал Ганчаренко, потому что разговор с «Краснодаром» прошёл за его спиной»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал назначение Виктора Ганчаренко на пост главного тренера ФК «Краснодар» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«В любом случае это назначение оправданно для «Краснодара». В команду приходит хороший тренер. Да, в последний год у него, может быть, что-то не получилось именно в ЦСКА, но он достаточно опытный и достаточно интересный. Что касается его дальнейшей работы, то тут уже нужно смотреть. Сейчас осталось всего 6 туров до конца, и я думаю, что давления на него не будет. Все прекрасно понимают, что сейчас жестко ставить задачу выиграть во всех оставшихся матчах, наверное, не будут. Понятно, что достигать максимальных целей они будут стараться. А вот что касается следующего сезона, то там уже будут ставиться конкретные задачи перед Ганчаренко.

То, что такую замену сделали в конце сезона, а не в межсезонье, я думаю, что это безвыходная ситуация. Я думаю, Сергей Николаевич с Мурадом Мусаевым общался, и они поставили все точки. Может быть, было недопонимание, может, тренер психологически как-то надломился. А насчет Ганчаренко, наверное, уже был разговор, когда он ещё был тренером ЦСКА. Возможно, в конечном итоге Гинер его и убрал, потому что разговор прошел за его спиной», - сказал Деменко.