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Чаушич: «Неважно, это «Краснодар», «Тамбов» или любая другая команда, нам нужны очки»

11 Апреля 2021, 16:12,

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Краснодар» (1:0) Горан Чаушич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Такое ощущение, что у «Арсенала» хорошее отношение к делу, вы бьетесь в каждом матче, но при этом результат приходит не всегда, и поражений сейчас гораздо больше, чем побед. Почему так происходит?

- Не знаю, как это объяснить. У нас часто бывают хорошие моменты, но без забитых мячей в таких матчах трудно выиграть. Сегодня нам повезло, конечно, я очень рад, что мы выиграли.

- У «Арсенала» очень неудобный календарь оставшихся матчей. Вы как-то на это обращаете внимание?

- Здесь сами понимаете, что РПЛ такая, что в каждом матче можно победить или проиграть. Самое важное для нас - так относиться к игре, как сегодня. Если будем так выходить, то можем претендовать на победу в каждом матче.

- Победа над «Краснодаром» - это победа над очень солидным соперником. Команда совсем недавно играла в Лиге чемпионов. Что именно эта победа дает в первую очередь «Арсеналу»?

- Вы сказали «солидный противник». Это очень хорошая команда, но я как-то сказал, что нам неважно, это «Краснодар», «Тамбов» или любая другая команда, нам нужны очки, нужно побеждать в каждом матче.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Горан Чаушич
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