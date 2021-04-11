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Первый пряник Ганчаренко – комом: «Краснодар» бит «Арсеналом» в Туле

11 Апреля 2021, 15:52,

Виктор Ганчаренко дебютировал в «Краснодаре» выездным матчем с «Арсеналом».

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:0 Краснодар
(1:0) Чаушич Горан 62'    
Шамов Егор Бурлак Тарас Беляев Максим   58' Григалава Гиа Хлусевич Даниил Костадинов Георги Чаушич Горан Бауэр Роберт Пантелеев Владислав   56' (Ткачёв Сергей (   56') Кангва Эванс   83' (Кангва Кингс (   83') Луценко Евгений
Запасные: Горбатенко Игорь Громыко Валерий Ковалёв Юрий Панченко Кирилл Аджоев Гурам Коновалов Игорь Нигматуллин Артур Сокол Артём Левашов Михаил
Сафонов Матвей Стоцкий Дмитрий   54' (Смольников Игорь (   54') Мартынович Александр Кайо Силва Чернов Евгений Газинский Юрий   78' (Олссон Кристоффер (   78') Де Вильена Тонни   66' Вандерсон   73'   86' (Марков Евгений (   86') Кабелла Реми   53' Ионов Алексей   78' (Сулейманов Магомед-Шапи (   78') Берг Маркус   8'   78' (Ари Феррейра (   78')
Запасные: Петров Сергей Камболов Руслан Городов Евгений Бабурин Егор
11 апреля. Стадион "Арсенал (Тула)".

Из предыдущих шести матчей против «Арсенала» «Краснодар» выиграл ровно столько же – шесть. Но форма «быков» текущей весной оставляла тулякам немалые шансы на успех. С другой стороны, в Туле у «чёрно-зелёных» был первый опыт игры под руководством Виктора Ганчаренко, а после смены тренера у многих команд случается эмоциональная взбучка. Плюс ещё один предматчевый фактор: «Уфа» в субботу обыграла «Ахмат» и вернула «Арсенал» в зону прямого вылета. Значит, у «канониров» должна была появиться дополнительная мотивация.

По итогам первого тайма «Арсенал» нанёс в два раза больше ударов, чем его соперник, – десять против пяти. Наиболее остро у ворот гостей было в первой пятиминутке, когда «канониры» сгенерировали два момента в одном флаконе. Чаушич сделал доставку с правого фланга, и расстреливавший ворота Луценко не переиграл Сафонова, а Пантелеев на добивании закрутил мяч совсем не туда, куда планировал. Грубо говоря, первые полчаса «Арсенал» провёл с территориальным преимуществом, что вроде как нетипично для противников «Краснодара». «Быки» взяли себе мяч в конце тайма, но наиграли только лишь на удар Кабелла через себя и плотный выстрел Вандерсона – оба они пришлись в руки Шамова.

Второй тайм начался мирным течением событий. Команды четверть часа играли без ворот, поэтому зрители могли убаюкаться и удивиться, когда счёт всё-таки был открыт. Хозяева умеренно давили на чужую оборону и были вознаграждены за выигрыш очередного подбора. Бауэр далеко вбросил аут из-за правой бровки, Мартынович вынес мяч головой на подступы к штрафной, и сделавший себе подработку грудью Чаушич вторым касанием запулил круглого в левый угол (1:0).

Забив, «Арсенал» продолжил действовать инициативно, а у «Краснодара» игра в нападении как не получалась, так и не стала получаться. Ганчаренко задумчиво наблюдал за всем этим и сделал бесполезную тройную замену, выпустив Ари, Олссона и Шапи. Ещё раньше он отрядил на поле Смольникова вместо неожиданно вышедшего в старте Стоцкого, а позже – Маркова вместо Вандерсона.

Около девяностой минуты туляки всё же больше думали об обороне и сохранили минимальный победный счёт. Хозяева разок чуть не подарили гостям супермомент или пенальти: мяч неудачно отскочил от спины Григалавы, Ари упал после подката Беляева, и ситуацию подчистил Костадинов. Впрочем, концовка добавленного времени прошла возле штрафной визитёров. «Краснодар» проиграл третий матч подряд и четвёртый из пяти последних. Он остался на десятом месте с 34-мя очками. «Арсенал» же набрал 20 баллов и поднялся в стыковую зону, оставив позади не только «Уфу», но «Ротор».

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Краснодар, Арсенал Тула, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (4)
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3
Шунин Сандр
11 Апреля 2021, 16:17

Краснодар не узнать, магнит ты что команду развалил

1
Dimauskas
11 Апреля 2021, 16:13

Галицкий какой-то неадекват...ему команду нужно спасать, а он это овоща подобрал, котрого кони наконец то напнули

1
zurukuk
11 Апреля 2021, 16:01

они нашли друг друга!)))

1
Антидыня
11 Апреля 2021, 15:57

Уровень стекляноглазого - чемпионат РБ, к сожалению...

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