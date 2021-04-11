Ганчаренко: «У нас схожий менталитет с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что значит для вас остаться в Премьер-лиге в такой команде, как «Краснодар»?

- Это новый вызов. Мы знаем те условия, которые есть у «Краснодара», мы знаем те задачи, которые есть у «Краснодара» - это играть в атакующий футбол. Для меня это тоже новый вызов, это интересно. У нас схожий менталитет с «Краснодаром», что мы всегда должны пробовать играть в атаку.

- Какая задача у вас до конца сезона?

- Понятно, что мы должны постараться стабилизировать наши результаты, в том числе и оборону. Понятно, что мы должны стремиться в каждом матче к победе и в том числе мне ознакомиться досконально с каждым игроком, глядя уже в следующий сезон.

- В каком состоянии вы нашли команду? Потому что последние результаты неутешительные, одна победа в этом календарном году из восьми матчей.

- Команда немного потеряла уверенность, но качество очень и очень хорошее. Это касается группы атаки, полузащитной линии. Здесь очень хорошее качество. Важно, чтобы мы вернули уверенность и легкость атаки, которая присуща «Краснодару».