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Червиченко: «Такой зубр, как Бердыев, нужен «Краснодару»

09 Марта 2021, 20:24,

Экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Краснодару» следует немедленно менять главного тренера и даже назвал имя своего фаворита на этот пост.

 - Такой зубр, как Бердыев, нужен «Краснодару». Клубу не подойдет его оборонительный стиль? Все равно это будет лучше, чем у Мусаева, - заявил Черевченко «РБ-Спорту».

Напомним, что Мусаев возглавляет первую команду «быков» на протяжении трех лет и стал первым специалистом, который вывел ее в Лигу чемпионов. Правда, 2021 год начался для южан просто отвратительно - четыре поражения в пяти матчах и вылет из Кубка России и Лиги Европы.

Что касается Бердыева, в его тренерском таланте никто не сомневается. Курбан Бекиевич остается без работы уже почти два года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Курбан Бердыев, Андрей Червиченко, Мурад Мусаев
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Комментарии (1)
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1
Витаминович Алексей
09 Марта 2021, 20:38

Галицкий слишком любит футбол, чтоб Бердыева ставить

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