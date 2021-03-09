Червиченко: «Такой зубр, как Бердыев, нужен «Краснодару»

Экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Краснодару» следует немедленно менять главного тренера и даже назвал имя своего фаворита на этот пост.

- Такой зубр, как Бердыев, нужен «Краснодару». Клубу не подойдет его оборонительный стиль? Все равно это будет лучше, чем у Мусаева, - заявил Черевченко «РБ-Спорту».

Напомним, что Мусаев возглавляет первую команду «быков» на протяжении трех лет и стал первым специалистом, который вывел ее в Лигу чемпионов. Правда, 2021 год начался для южан просто отвратительно - четыре поражения в пяти матчах и вылет из Кубка России и Лиги Европы.

Что касается Бердыева, в его тренерском таланте никто не сомневается. Курбан Бекиевич остается без работы уже почти два года.