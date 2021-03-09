Рыжиков может покинуть «Тамбов» в ближайшие дни

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09 Марта 2021, 15:33,
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«Тамбов» продолжает испытывать финансовые трудности.
По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клуб в ближайшие дни может покинуть один из лидеров – голкипер Сергей Рыжиков.
В нынешнем сезоне Рыжиков сыграл двадцать один матч за тамбовский клуб во всех турнирах, в которых пропустил тридцать пять голов.
После двадцати одного тура «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе лишь тринадцать очков. Напомним, что клуб по-прежнему имеет задолженности по зарплате перед футболистами.
В следующем туре «Тамбову» предстоит сыграть с «Краснодаром».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тамбов, Сергей Рыжиков