Рыжиков может покинуть «Тамбов» в ближайшие дни

«Тамбов» продолжает испытывать финансовые трудности.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клуб в ближайшие дни может покинуть один из лидеров – голкипер Сергей Рыжиков.

В нынешнем сезоне Рыжиков сыграл двадцать один матч за тамбовский клуб во всех турнирах, в которых пропустил тридцать пять голов.

После двадцати одного тура «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе лишь тринадцать очков. Напомним, что клуб по-прежнему имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

В следующем туре «Тамбову» предстоит сыграть с «Краснодаром».