Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Краснодар» наконец прерывает свою неудачную серию

14 Марта 2021, 18:35,

В этом матче встретились две команды, переживающие, мягко говоря, не лучший момент в своей истории. О проблемах «Тамбова» с каждым разом говорить все грустнее. Тихий ужас с финансовой стороны привел уже и к тому, что людей на трибунах нет не из-за пандемии, а из-за того, что клуб не может выплатить зарплаты стюардам, которые обязаны присутствовать на матчах со зрителями. Еще и Рыжиков принял решение о завершении карьеры. Несмотря на все это, тамбовчане стараются навязывать борьбу. Например, в одном из недавних матчей против «Динамо», когда московская команда забила только в самой концовке или против «Ротора», когда первый гол был и вовсе за «Тамбовом».

«Краснодар» же прошел путь от единственной команды, вышедшей в «евровесну» и главную надежду России в еврокубках, до одного из самых больших разочарований. Три поражения в Кубке и Лиге Европы, ничья с «Уралом» и тотальный разгром в Москве от «Спартака». Краснодарцы приехали на этот матч со своими целями: прервать неудачную серию и воспрять духом перед будущими играми РПЛ.

Протокол игры  
Тамбов 0:4 Краснодар
    27' Кабелла Реми (0:1)
    68' Газинский Юрий (0:2)
    75' Олссон Кристоффер (0:3)
    88' Ионов Алексей (0:4)
Сычёв Виталий Карапузов Владислав   32' Кайков Денис Шахов Виталий   90' Денисов Александр Алиев Азер   85' (Герман Дмитрий (   85') Дроздов Никита   81' (Еркин Александр (   81') Кабахидзе Владимир   74' (Климов Кирилл (   74') Бавин Юрий Терехов Антон   80' (Васиев Фархад (   80') Архипов Артём   74' (Карп Кэтэлин (   74')
Запасные: Мартынов Илья Гигашвили Зураб Аванесян Тигран Чабанов Евгений Ахмаев Саид-Али Сямук Родион
Бабурин Егор Смольников Игорь Кайо Силва Сорокин Егор Чернов Евгений Газинский Юрий   77' (Уткин Даниил (   77') Де Вильена Тонни   73' (Марков Евгений (   73'   87') Сулейманов Магомед-Шапи   46' (Вандерсон (   46') Кабелла Реми   27'   84' (Камболов Руслан (   84') Классон Виктор   73' (Олссон Кристоффер (   73') Ионов Алексей
Запасные: Городов Евгений
14 марта. Стадион "Мордовия Арена" (Саранск).

«Краснодар» начал матч с ожидаемым перевесом, однако в избиение со стартовых минут эта игра не превратилась. Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот заменяющего Рыжикова Сычева. Газинский отдал отличную передачу на Ионова, который, оставшись в одиночестве, выбежал на рандеву с голкипером. Казалось, что тут шансов нет, но новоиспеченный вратарь «Тамбова» сумел вовремя выставить ногу в сторону и спасти команду от пропущенного мяча. Не прошло и минуты, как «волки» ответили своим ударом по воротам. А случился он после углового. Это Терехов головой пробил чуть мимо цели.

Гости стали наращивать давление, старались бить издали, в частности Вилена неплохо пробил из-за пределов штрафной рядом с воротами. Только время перевалило за середину тайма, Бавин уронил Ионова на газон рядом с линией штрафной площади. К мячу подошел Кабелла, который сначала слишком поторопился разыграть этот стандарт, за что и получил желтую. Однако со второй попытки Реми сотворил настоящий чудо-гол, пробив в самую девятку.

Под занавес тайма команды обменялись еще парой моментов, причем и явный аутсайдер этого матча вполне мог сравнивать счет после удара Карапузова. Так или иначе, нельзя сказать, что в первой половине тамбовчане совсем ничего не показали. А нули легко могли остаться на табло, даже несмотря на 82 против 18 по владению мячом в пользу южан, если бы не шедевр Реми Кабелла.

Во втором тайме было еще меньше моментов. «Краснодар» все пытался вскрыть оборону соперника, а «Тамбов» разве что изредка выбегал в контратаки. В одной из таких, активный Карапузов пробежав внушительное расстояние, пробил в дальний угол, но Бабурин сумел выручить. Спустя 10 минут после этого момента команда Мусаева все-таки удвоила преимущество. После подачи с углового и отскока от защитника хозяев мяч оказался в ногах у Газинского, который уложил голкипера, а затем и пробил в пустые ворота.

Третий гол соорудил только вышедший на замену Олссон. Он получил передачу от Кабелла в центре штрафной, пробил первый раз – выручил Сычев, а вот во второй раз спасти уже никто не смог.

Четвертое взятие ворот случилось с 11-метровой отметки. Ионов его заработал, и Ионов же его реализовал точным ударом в угол.

Очередное поражение «Тамбова», коих мы еще, к сожалению, увидим немало. А вот для «Краснодара» эта победа может стать хоть какой-то точкой для разворота, который так необходим команде Мурада Мусаева.
Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Краснодар, Тамбов
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