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Мусаев: «Второй мяч успокоил игру, и дальше мы довели дело до уверенной победы»

14 Марта 2021, 19:20,

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (3:0).

- Напряженный матч, соперник играет низким блоком, рассчитывает на быстрые атаки и стандарты, не спеша вводит мяч, есть небольшие задержки времени. Это вносит нервозность. Особенно, если не получается быстро забить, тогда начинаешь все больше и больше переживать об итоговом результате. Мы забили в первом тайме, но плохо, что не реализовали еще два момента, которые у нас были. Начало второго тайма - также был хороший контроль, но упустили одну очень опасную быструю атаку на наши ворота. Хорошо сработали замены. Второй мяч успокоил игру, и дальше мы довели дело до уверенной победы.

- Было ли принципиальным для психологии победить с крупным счетом?

- Нет, сегодня нам было очень важно просто победить.

- Когда ожидается возвращение Мартыновича, Берга и Ари?

- Это уже все после паузы на сборные. Берг летал в Германию, вчера прилетел, я его еще не видел. Он провел вчера тренировку и сегодня тоже, поэтому нужно разговаривать с врачами. Я думаю, что шансов мало, что он выйдет на игру с «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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