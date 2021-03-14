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Первушин: «Будем ждать свои шансы в быстрых атаках»

14 Марта 2021, 16:38,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос по Рыжикову. Как восприняли его решение приостановить карьеру, насколько это серьезный удар?

- Для нас это было немного неожиданно, потому что Сергей для нас - не только наш ведущий игрок, но и наш ближайший помощник, на него очень рассчитывали, но ситуация складывается таким образом, что он, наверное, решил закончить. Поэтому получат шанс другие ребята. Сегодня будет дебютировать молодой вратарь. Для него это шаг, возможно, первый шаг для такой же достойной карьеры, что провел Сергей Рыжиков.

- Поясните свой вратарский выбор, почему все-таки выбор в пользу молодого, а не опытного Семука.

- Получит шанс один, а потом поучил шанс другой. У нас не большой выбор - либо один, либо другой.

- В чем сегодня шанс «Тамбова», как вы считаете?

- Думаю, всем понятно, как играет «Краснодар». Потому что он с любым соперником играет в свою игру, играет в атаку. Поэтому с кем бы он не играл, шанс соперника - это быстрые атаки, поэтому мы будем ждать свои шансы тоже в быстрых атаках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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