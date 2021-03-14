Бабурин: «Во втором тайме замёрз»

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14 Марта 2021, 21:49,
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Лучший футболист матча «Тамбов» - «Краснодар» (0:4) Егор Бабурин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Насколько сильно замерз?
- Если честно, во втором тайме замерз. Дул ветер в затылок. Во втором тайме было много песка, много снега, а так играл и в более прохладную погоду, честно скажу.
- Но работы ведь сегодня было не много?
- Ну да, на самом деле немного. Несколько ударов, одна подача. Самое главное, что в первой игре, и команда сейчас в таком положении, сыграли уверенно, забили четыре гола. И сзади на ноль удалось сыграть, это самое важное на сегодняшний день.
- Если ничего не путаю, именно в Саранске произошел ваш дебют в Премьер-лиге?
- Мы играли против «Мордовии», но в Санкт-Петербурге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Егор Бабурин