Бабурин: «Во втором тайме замёрз»

Лучший футболист матча «Тамбов» - «Краснодар» (0:4) Егор Бабурин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сильно замерз?

- Если честно, во втором тайме замерз. Дул ветер в затылок. Во втором тайме было много песка, много снега, а так играл и в более прохладную погоду, честно скажу.

- Но работы ведь сегодня было не много?

- Ну да, на самом деле немного. Несколько ударов, одна подача. Самое главное, что в первой игре, и команда сейчас в таком положении, сыграли уверенно, забили четыре гола. И сзади на ноль удалось сыграть, это самое важное на сегодняшний день.

- Если ничего не путаю, именно в Саранске произошел ваш дебют в Премьер-лиге?

- Мы играли против «Мордовии», но в Санкт-Петербурге.