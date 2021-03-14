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Бабурин: «Во втором тайме замёрз»

14 Марта 2021, 21:49,

Лучший футболист матча «Тамбов» - «Краснодар» (0:4) Егор Бабурин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сильно замерз?

- Если честно, во втором тайме замерз. Дул ветер в затылок. Во втором тайме было много песка, много снега, а так играл и в более прохладную погоду, честно скажу.

- Но работы ведь сегодня было не много?

- Ну да, на самом деле немного. Несколько ударов, одна подача. Самое главное, что в первой игре, и команда сейчас в таком положении, сыграли уверенно, забили четыре гола. И сзади на ноль удалось сыграть, это самое важное на сегодняшний день.

- Если ничего не путаю, именно в Саранске произошел ваш дебют в Премьер-лиге?

- Мы играли против «Мордовии», но в Санкт-Петербурге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Егор Бабурин
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