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Мусаев назвал причину неполной заявки на матч с «Тамбовом»

14 Марта 2021, 16:41,

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Готовились в обычном режиме. Единственное, что осложняла ситуацию погода, в Краснодаре была метель, холодно очень, состояние психологическое не очень хорошее. Думаю, как и в любой команде, которая не побеждает пять матчей и проигрывает 1:6.

- У вас сегодня неполная заявка. В связи с чем?

- В связи с тем, что доступны эти футболисты. Остальные травмированы. Молодых не стали брать, потому что сегодня играет вторая команда, поэтому поставили тех, кто есть.

- Свой выбор вратарский поясните, пожалуйста. Егор Бабурин сегодня дебютирует.

- Дебютирует. Мы его взяли, чтобы он играл, поэтому решили ему доверить сегодня.

- Значит ли это, что Агкацев не выполнил какие-то ваши требования?

- Мальчик пропустил шесть мячей, он в прошлом туре сыграл за вторую команду на ноль. Это было ему нужно - почувствовать уверенность. Бабурин - опытный вратарь, сейчас пришло его время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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