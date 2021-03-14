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Бабурин займёт место в воротах «Краснодара» в матче с «Тамбовом»

14 Марта 2021, 15:50,

«Краснодар» объявил состав на игру двадцать второго тура российского чемпионата против «Тамбова». Место в воротах «быков» займёт Егор Бабурин. В двух предыдущих играх чемпионата ворота краснодарцев защищал 19-летний Станислав Агкацев. На этот раз он не попал даже в запас.

Полностью состав «Краснодара» выглядит так: Бабурин, Чернов, Сорокин, Кайо, Смольников, де Вильена, Газинский, Кабелла, Классон, Сулейманов, Ионов.

Напомним, что в прошлом туре российского чемпионата «Краснодар» проиграл «Спартаку» с очень крупным счётом 1:6.

Матч «Тамбов» - «Краснодар» стартует в 16:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Тамбов, Егор Бабурин
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