Бабурин займёт место в воротах «Краснодара» в матче с «Тамбовом»

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14 Марта 2021, 15:50,
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«Краснодар» объявил состав на игру двадцать второго тура российского чемпионата против «Тамбова». Место в воротах «быков» займёт Егор Бабурин. В двух предыдущих играх чемпионата ворота краснодарцев защищал 19-летний Станислав Агкацев. На этот раз он не попал даже в запас.
Полностью состав «Краснодара» выглядит так: Бабурин, Чернов, Сорокин, Кайо, Смольников, де Вильена, Газинский, Кабелла, Классон, Сулейманов, Ионов.
Напомним, что в прошлом туре российского чемпионата «Краснодар» проиграл «Спартаку» с очень крупным счётом 1:6.
Матч «Тамбов» - «Краснодар» стартует в 16:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Тамбов, Егор Бабурин