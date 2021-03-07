Рахимов: «Стопроцентных моментов мы всё-таки не позволили сделать «Уралу»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Надо сказать, что с самого начала мы рассчитывали на большее. Если взять начало матча, оно было достаточно уверенным с нашей стороны. Мы неплохо выглядели. Конечно же, эта красная карточка сломала многое в игре. Нам все-таки пришлось думать об обороне. Но здесь надо отдать должное ребятам. Таких стопроцентных моментов мы все-таки не позволили сделать команде соперника, «Уралу». Понятно, что нам пришлось отдать территориальное преимущество, нам плохо удавались выходы, мы допускали очень много брака, но все-таки игра в обороне отняла много сил. В такой ситуации, когда больше часа играешь в меньшинстве и очень хорошо организован в обороне, очко, которое мы сегодня заработали, тоже очень важное. Поэтому и такая игра может придать определенную уверенность команде.