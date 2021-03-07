Урунов травмировался в матче с «Уралом»

Полузащитник Остон Урунов угодил в лазарет «Уфы». Двадцатилетний футболист получил травму в концовке первого тайма матча двадцать первого тура российской Премьер-лиги против «Урала». Рашиду Рахимову пришлось в срочном порядке выпускать на замену Вячеслава Кротова.

Судя по всему, повреждение Урунова имеет мышечный характер.

Напомним, нынешний сезон Остон Урунов начинал в «Спартаке», однако зимой полузащитник вернулся в «Уфу» на правах аренды с правом возможного выкупа.

Следить за игрой между «Уралом» и «Уфой» в режиме онлайн можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.