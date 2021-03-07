Рахимов: «Иванову нужно ещё набрать определенные кондиции»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Если мы говорим об эмоциях, о том, что положительный результат, всегда дает какую-то уверенность, в этом плане, да. Но я бы не стал проводить какие-то параллели, потому что это будут два совершенно разных матча. Об этом я говорил после игры на Кубок, что, скорее всего, матчи не будут похожи друг на друга. Мы точно так же ждем тяжелой игры и понимаем, что к ней надо быть готовыми.

- Несколько дней назад вы говорили, что вот-вот Олег Иванов приступит к тренировкам. Сейчас какова функциональность? Есть ли обозримые сроки, когда мы его увидим на поле?

- Последние два дня он провел с командой в общей группе. Пока еще его готовность не совсем хорошая, поэтому нужно время для того, чтобы вернуться после травмы и набрать определенные кондиции.