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​Матч «Урал» - «Уфа» остановили, чтобы арбитр заменил свитер

07 Марта 2021, 14:47,

В воскресенье в рамках двадцать первого тура чемпионата России отношения выясняют «Урал» и «Уфа». Незадолго до завершения первого тайма у арбитра Сергея Лапочкина возникли какие-то проблемы технического характера. Игра была остановлена, чтобы главный рефери поменялся свитерами с резервным.

Судя по всему, у Лапочкина возникли проблемы с карманом, в котором размещается аппаратура для связи.

Отметим, что игра проходит без использования линий ВАР, которые не были откалиброваны вовремя из-за неготовности стадиона.

Четыре дня назад «Уфа» разгромила «Урал» со счётом 3:0 в рамках 1/8 финала Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Уфа, Сергей Лапочкин
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