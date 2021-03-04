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Новичок «Уфы» Бизоза: «Мне всё очень нравится - команда, тренерский штаб, сам клуб и все люди вокруг, я счастлив»

04 Марта 2021, 10:03,

Новичок футбольного клуба «Уфа» Парфе Бизоза на клубном канале в YouTube рассказал о своем дебютном матче за команду, погоде в столице Башкирии и адаптации в коллективе.

- Можешь сказать, как правильно произносить твою фамилию.

- Бизоза (с ударением на второй слог).

- У тебя был дебютный матч за «Уфу». Что скажешь по своей игре и игре команды?

- Игра команды была очень хорошей. Я чувствовал, что мы прибавляли по ходу матча, забили три фантастических гола и выступили просто отлично. Нужно продолжать работать, а мне прибавлять в физике. Я подустал к 60-й минуте игры. Это был мой первый матч в 2021 году, поэтому дальше - больше, а в этот раз было хорошо.

- Было ли холодно во время матча?

- Нет-нет, я же из Норвегии, вы чего? Это прекрасная погода, зима мне нравится.

- Как освоился в команде?

- Я думаю, что когда новичок приходит в команду, он должен стремиться показать, что хочет быть ее частью. Поэтому для меня было важно начать в такой классной команде с победы. Мне все очень нравится - команда, тренерский штаб, сам клуб и все люди вокруг, я счастлив!

- Чем отличается футбол в России от футбола в Норвегии?

- Футбол здесь гораздо больше силовой. Судьи разрешают много бороться за мяч. Конечно же, футбол здесь на уровень  выше, чем в Норвегии. Он гораздо быстрее, поэтому тебе нужно быстрее думать и работать с мячом. Но мне нравится этот уровень, он сделает меня еще лучше.

- Как много языков ты знаешь и собираешься ли учить русский?         

- Конечно, я буду учить русский! Уже знаю слово «Привет». Я говорю на английском, норвежском, кирунди и немного на французском, так что я полиглот.

- Есть ли у тебя уже лучший друг в ФК «Уфа»?

- Жама [Тимур Жамалетдинов]. Он мой лучший друг. Два его гола были хороши. Буду надеяться, что он повторит то же самое и в воскресенье.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Парфе Бизоза
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