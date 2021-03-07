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Удаление Бизоза и травма Урунова не помешали «Уфе» отстоять ничью на Урале

07 Марта 2021, 15:59,

«Урал» и «Уфа» в матче 21-го тура повторяли недавний матч 1/8 финала Кубка России.

Протокол игры  
Урал 0:0 Уфа
Годзюр Ярослав Кулаков Денис   90' Страндберг Стефан Рыков Владимир   57' Калинин Игорь Ибрахимай Юлдрен   46' (Гаджимурадов Рамазан (   46'   73') Августиняк Рафал Йовичич Бранко   79' (Панюков Андрей (   79') Эль Кабир Отман Егорычев Андрей   61' (Евсеев Алексей (   61') Погребняк Павел
Запасные: Мишкич Даниэль Подберёзкин Вячеслав Коновалов Иван Кузьмичев Иван Бикфалви Эрик Адамов Арсен Емельянов Роман Максименко Артём Магомадов Чингиз
Беленов Александр Плиев Константин Табидзе Джемал Йокич Боян Сухов Александр   61' Мрзляк Филип   83' Бизоза Партфаит   14' Урунов Остон   41' (Кротов Вячеслав (   41') Милетич Неманья   84' (Аликин Павел (   84') Комнен Андрич Жамалетдинов Тимур
Запасные: Никитин Алексей Дзантиев Олег Чернов Алексей Голубев Артём Сысуев Дмитрий
07 марта. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

В середине этой же недели «Уфа» и «Урал» уже играли между собой, только в рамках Кубка России и на территории башкирского клуба. Результат довольно удивителен: дублем Тимура Жамалетдинова и ударом с пенальти Комнена Андрича команда Рашида Рахимова разгромила своего соперника и шагнула в четвертьфинал Кубка России. «Урал» же боролся за результат, не «сдавал» матч, но второй тайм откровенно провалил.

В кубке отношения выяснили, теперь борьба за выживание в РПЛ. Здесь уже «Урал в гораздо более выигрышном положении. «Шмели» на пять очков выше зоны стыковых матчей, а вот «Уфа» на предпоследней строчке, опережает «Тамбов» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Первый матч в РПЛ после паузы уфимцы проиграли «Химкам», соответственно, позиций своих не улучшив.

Феерии никто не ожидал, но Парфе Бизоза постарался, что матч «Урала» и «Уфы» не вышел совсем скучным. Уже на 14-й минуте матча он наступил на ногу упавшему Погребняку, и в дебютном матче РПЛ получил «быструю» красную карточку. «Урал», конечно, подобрал инициативу и через 10 минут создал опаснейший момент. Подачу с фланга Егорычев смахнул мяч чуть дальше, попав в Милетича, от которого мяч полетел в дальний угол, миновал уже Беленова, но ударился о штангу, выскочив в поле мимо Павла Погребняка.

 

«Уфа» умудрилась в меньшинстве ответить даже более опасным моментов. В контратаку убежали гости, Тимур Жамалетдинов из пределов штрафной площади завершал отрыв, через руки Годзюра пробив в перекладину. Это было очень опасно, но далее неурядицы «Уфы» продолжились. Из-за травмы покинул поле Остон Урунов, немного оживающий после «Спартака». «Урал», однако преимуществом совсем не пользовался. Равная и довольно скучная игра представилась зрителям.

Так всё и продолжалось во втором тайме. Первый более-менее опасный момент «Урал» создал на 65-й минуте. Обескровленная «Уфа» прижалась к воротам, отбили серию навесов, но подбор взял Йовичич и очень мощно пробил в угол. Беленов не спасал уже, однако в створ Бранко всё-таки не попал. Пары сантиметров не хватило. «Урал» владел территориальным преимуществом до финального свистка, но более даже опасного момента придумать не сумел.

Итоговые нули вряд ли кого-то удивили. «Урал» остался при своих, а вот «Уфа» поднялась на одну позицию, покинув зону вылета. Для матча в меньшинстве – очень хороший итог.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Урал, Уфа
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