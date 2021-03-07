Удаление Бизоза и травма Урунова не помешали «Уфе» отстоять ничью на Урале

«Урал» и «Уфа» в матче 21-го тура повторяли недавний матч 1/8 финала Кубка России.

В середине этой же недели «Уфа» и «Урал» уже играли между собой, только в рамках Кубка России и на территории башкирского клуба. Результат довольно удивителен: дублем Тимура Жамалетдинова и ударом с пенальти Комнена Андрича команда Рашида Рахимова разгромила своего соперника и шагнула в четвертьфинал Кубка России. «Урал» же боролся за результат, не «сдавал» матч, но второй тайм откровенно провалил.

В кубке отношения выяснили, теперь борьба за выживание в РПЛ. Здесь уже «Урал в гораздо более выигрышном положении. «Шмели» на пять очков выше зоны стыковых матчей, а вот «Уфа» на предпоследней строчке, опережает «Тамбов» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Первый матч в РПЛ после паузы уфимцы проиграли «Химкам», соответственно, позиций своих не улучшив.

Феерии никто не ожидал, но Парфе Бизоза постарался, что матч «Урала» и «Уфы» не вышел совсем скучным. Уже на 14-й минуте матча он наступил на ногу упавшему Погребняку, и в дебютном матче РПЛ получил «быструю» красную карточку. «Урал», конечно, подобрал инициативу и через 10 минут создал опаснейший момент. Подачу с фланга Егорычев смахнул мяч чуть дальше, попав в Милетича, от которого мяч полетел в дальний угол, миновал уже Беленова, но ударился о штангу, выскочив в поле мимо Павла Погребняка.

«Уфа» умудрилась в меньшинстве ответить даже более опасным моментов. В контратаку убежали гости, Тимур Жамалетдинов из пределов штрафной площади завершал отрыв, через руки Годзюра пробив в перекладину. Это было очень опасно, но далее неурядицы «Уфы» продолжились. Из-за травмы покинул поле Остон Урунов, немного оживающий после «Спартака». «Урал», однако преимуществом совсем не пользовался. Равная и довольно скучная игра представилась зрителям.

Так всё и продолжалось во втором тайме. Первый более-менее опасный момент «Урал» создал на 65-й минуте. Обескровленная «Уфа» прижалась к воротам, отбили серию навесов, но подбор взял Йовичич и очень мощно пробил в угол. Беленов не спасал уже, однако в створ Бранко всё-таки не попал. Пары сантиметров не хватило. «Урал» владел территориальным преимуществом до финального свистка, но более даже опасного момента придумать не сумел.

Итоговые нули вряд ли кого-то удивили. «Урал» остался при своих, а вот «Уфа» поднялась на одну позицию, покинув зону вылета. Для матча в меньшинстве – очень хороший итог.