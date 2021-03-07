Видео фола, за который удалили игрока «Уфы»

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07 Марта 2021, 15:01,
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Первый тайм матча двадцать первого тура российского чемпионата между «Уралом» и «Уфой» завершился нулевой ничьей. С четырнадцатой минуты команда Юрия Матвеева находится в численном большинстве. Полузащитник Парфе Бизоза получил красную карточку за нарушение правил против Павла Погребняка. Видео фола можно увидеть ниже.
Эпизод с удалением Парфе Бизоза.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 7, 2021
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Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/KvzfzUN5Aw
На момент начала игры «Урал» занимал двенадцатое место, то есть находился прямо перед зоной стыковых игр, а «Уфа» шла пятнадцатой, то есть пребывала непосредственно в зоне прямого вылета в ФНЛ.
Следить за вторым таймом матча в Екатеринбурге можно в трансляции в текстовом формате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уфа, Парфе Бизоза