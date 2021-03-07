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Видео фола, за который удалили игрока «Уфы»

07 Марта 2021, 15:01,

Первый тайм матча двадцать первого тура российского чемпионата между «Уралом» и «Уфой» завершился нулевой ничьей. С четырнадцатой минуты команда Юрия Матвеева находится в численном большинстве. Полузащитник Парфе Бизоза получил красную карточку за нарушение правил против Павла Погребняка. Видео фола можно увидеть ниже.

 

На момент начала игры «Урал» занимал двенадцатое место, то есть находился прямо перед зоной стыковых игр, а «Уфа» шла пятнадцатой, то есть пребывала непосредственно в зоне прямого вылета в ФНЛ.

Следить за вторым таймом матча в Екатеринбурге можно в трансляции в текстовом формате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Парфе Бизоза
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