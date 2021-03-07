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Матвеев: «Команда за неделю проводит третий матч. Я думаю, что успели восстановиться»

07 Марта 2021, 14:00,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда за неделю проводит третий матч. Я думаю, что успели восстановиться, было три дня на восстановление между этими играми, поэтому, я думаю, должны в неплохом состоянии к этому подходить.

Что касается потерь, к сожалению, у нас Герасимов выбыл из-за повреждения, и не до конца еще восстановился Эрик Бикфалви, поэтому пока решили не рисковать его здоровьем.

- Вот это поражение 3 марта от «Уфы» в плюс команде сыграло или в минус все-таки?

- Как поражение может сыграть в плюс?

- Может быть, какая-то спортивная злость?

- Злость, конечно, будет, нам отступать некуда, важен результат, поэтому будем стараться взять реванш у «Уфы».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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