​«Уфа» осталась в меньшинстве в начале матча против «Урала»

Воскресную программу двадцать первого тура чемпионата России открывает матч между «Уралом» и «Уфой». Уже на четырнадцатой минуте гости остались в численном меньшинстве. Полузащитник Парфе Бизоза грубо сыграл против Павла Погребняка и увидел перед собой карточку красного цвета.

Следить за событиями матча между «Уралом» и «Уфой» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Отметим, что «Урал» и «Уфа» проводят второй очный матч за неделю. Третьего числа уфимцы в родных стенах разгромили соперника со счётом 3:0 и завоевали путёвку в четвертьфинал национального кубка.